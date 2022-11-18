Россиянку заподозрили в помощи украинским боевикам

Жительницу Бийска заподозрили в привлечении людей в украинское нацформирование

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Бийска по подозрению в привлечении людей в Добровольческий украинский корпус (запрещенное в РФ нацформирование на Украине). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, женщина уехала на территорию Украины, где в марте предложила россиянину, направляющемуся в Харьков, помочь с жильем. Вместе они стали призывать людей вступать в Добровольческий корпус, который образовала в 2014 году террористическая группировка «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Настоящее местонахождение подозреваемой устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд приговорил к 6 годам колонии боевика украинского нацбатальона.

