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15:48, 18 ноября 2022Россия

Атаку морского дрона ВСУ на российскую нефтегавань опровергли

«Транснефть» опровергла данные об атаке морского дрона ВСУ на нефтегавань в Новороссийске

Фото: Umit Bektas / Reuters

Информация об атаке морского беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтегавань в Новороссийске не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС

«Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было», — сказал Демин.

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Он также заявил, что в связи с этим никаких повреждений не зафиксировано.

Об атаке на нефтегавань сообщал Mash. По его данным, это произошло в ночь на пятницу, 18 ноября. Обломки дрона, которые обнаружили в российском городе указывают на то, что этот же аппарат был использован ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября, утверждало издание.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Краснодарском крае, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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