Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 18 ноября 2022Россия

Российским металлургам подарили стриптиз на день рождения завода

Руководство завода «Сибсталь МК» заказало танец стриптизерши на день рождения компании

Руководтво красноярского завода по производству строительных металлоконструкций «Сибсталь МК» заказало стриптизершу на день рождения компании. Видео с мероприятия публикует Telegam-канал Shot.

На записи запечатлено шоу, которое девушка устроила посреди цеха под песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Во время выступления она станцевала на станке в спецодежде, белой каске и в туфлях на высоких каблуках.

Как рассказал «Газете.Ru» директор российского завода Дамир Басыров, все сотрудники, в том числе женщины, остались «в диком восторге от необычности» подарка. По его словам, руководство пошло на такой шаг, чтобы удивить и порадовать подчиненных.

«Действительно, был такой подарок, да. (...) Никто не жаловался. (...) Будем еще удивлять, конечно, другим [способом]. Это интересно, когда один раз, а потом так неожиданно уже не получится. Аплодировали, конечно, в восторге остались, потом подходили, благодарили. Сказали, что очень необычно, что руководству надо работать директором в каком-нибудь ночном клубе», — рассказал Басыров.

Он отметил, что изюминкой выступления стали грязь на станке и песня «рабочего класса».

Ранее сообщалось, что в США долгожитель из штата Техас отпраздновал 100-й день рождения в стриптиз-клубе. Специальную вечеринку для пенсионера устроила его дочь.

Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Юрист описал схему мошенничества с поверкой счетчиков
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.