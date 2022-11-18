Российским металлургам подарили стриптиз на день рождения завода

Руководство завода «Сибсталь МК» заказало танец стриптизерши на день рождения компании

Руководтво красноярского завода по производству строительных металлоконструкций «Сибсталь МК» заказало стриптизершу на день рождения компании. Видео с мероприятия публикует Telegam-канал Shot.

На записи запечатлено шоу, которое девушка устроила посреди цеха под песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Во время выступления она станцевала на станке в спецодежде, белой каске и в туфлях на высоких каблуках.

Как рассказал «Газете.Ru» директор российского завода Дамир Басыров, все сотрудники, в том числе женщины, остались «в диком восторге от необычности» подарка. По его словам, руководство пошло на такой шаг, чтобы удивить и порадовать подчиненных.

«Действительно, был такой подарок, да. (...) Никто не жаловался. (...) Будем еще удивлять, конечно, другим [способом]. Это интересно, когда один раз, а потом так неожиданно уже не получится. Аплодировали, конечно, в восторге остались, потом подходили, благодарили. Сказали, что очень необычно, что руководству надо работать директором в каком-нибудь ночном клубе», — рассказал Басыров.

Он отметил, что изюминкой выступления стали грязь на станке и песня «рабочего класса».

Ранее сообщалось, что в США долгожитель из штата Техас отпраздновал 100-й день рождения в стриптиз-клубе. Специальную вечеринку для пенсионера устроила его дочь.