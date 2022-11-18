Москалькова потребовала осудить расстрел российских пленных ВСУ

Москалькова потребовала Совет Европы и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала Совет Европы (СЕ) и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия», — написала омбудсмен.

Также она призвала провести расследование этого военного преступления, а также наказать виновных в рамках имеющихся полномочий.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.