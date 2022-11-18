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14:45, 18 ноября 2022Россия

Российский ребенок с диабетом попал в реанимацию из-за ушедшей в запой матери

В Нижегородской области ребенок с диабетом попал в реанимацию из-за ушедшей в запой матери

Фото: Екатерина Якель / «Lenta.ru»

В Лукоянове Нижегородской области 12-летняя девочка с диабетом попала в реанимацию из-за матери, которая ушла в запой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным авторов канала, ребенку из-за матери три дня не давали лекарств — все это время ее 35-летняя мать употребляла алкоголь. Из-за отсутствия лечения девочка попала в реанимацию. Врачи сообщили, что осложнение вызвано отсутствием своевременной терапии. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались случившимся.

Ранее в Подмосковье, в городе Голицыно, 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Мальчик употреблял спиртное в квартире у друзей. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.

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Анастасия Шейкина
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