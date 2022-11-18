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14:14, 18 ноября 2022Экономика

Предсказан рекордный дефицит одного металла

Silver Institute предсказал рекордный за несколько десятилетий дефицит серебра

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мировой спрос на серебро в этом году, по прогнозам, вырастет на 16 процентов, до 1,21 миллиарда унций. В результате дефицит этого металла станет рекордным за несколько десятилетий, говорится в отчете The Silver Institute (Институт серебра).

Спрос на этот драгметалл со стороны промышленных потребителей, производителей ювелирных изделий и розничных инвесторов, которые приобретают серебряные слитки и монеты, достигнет рекордных максимумов, предсказывают эксперты.

Потребление серебра со стороны производителей автомобилей увеличилось, хотя на этот сектор приходится только пять процентов от совокупного спроса на серебро. На производство солнечных батарей приходится около 10 процентов от совокупного спроса. Объем запасов серебра в биржевых фондах (ETF) снизился.

Аналитики прогнозируют, что в этом году дефицит на рынке серебра составит 194 миллиона унций против 48 миллиона унций в прошлом.

Ранее сообщалось, что цены на литий с начала года утроились, в отличие от других промышленных металлов, которые просели из-за угрозы глобальной рецессии. Эксперты назвали его самым ценным металлом года.

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Платон Щукин
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