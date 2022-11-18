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12:49, 18 ноября 2022Россия

Путин проведет совещание с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Президент [работает] в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

В Кремле пообещали дополнительно проинформировать о теме предстоящей встречи.

Предыдущее совещание с участием Путина состоялось 2 ноября. Тогда президент заявил, что Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения.

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Анастасия Шейкина
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