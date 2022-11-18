Путин проведет совещание с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Президент [работает] в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

В Кремле пообещали дополнительно проинформировать о теме предстоящей встречи.

Предыдущее совещание с участием Путина состоялось 2 ноября. Тогда президент заявил, что Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения.