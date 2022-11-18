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15:19, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустят специальную ленту новостей к старту ЧМ-22 в Катаре

С 20 ноября по 18 декабря пользователи «Одноклассников» смогут следить за новостями ЧМ-22

Фото: Shutterstock

Пользователи социальной сети «Одноклассники» с 20 ноября по 18 декабря смогут в режиме реального времени следить за главными новостями чемпионата мира по футболу 2022 года благодаря специальной ленте новостей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платформы.

Уточняется, что новостную ленту, посвященную происходящему в Катаре, планируют запустить в разделе «Рекомендации» 20 ноября. Специально созданная лента будет объединять контент из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов, таких как Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.

Представители соцсети указали, что «Одноклассники» уже давно оказывают поддержку различным спортивным мероприятиям. Так, в феврале 2022 года платформа запустила ленту спортивных новостей к старту Игр-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Катаре потребовали запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Российская сборная не примет участие в турнире по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

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Варвара Кошечкина
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