Женщина осталась со зловонными ранами на животе после косметической операции

Daily Mail: британка решила сэкономить на подтяжке живота и попала в больницу с сепсисом

Жительница британского города Аккрингтон, графство Ланкашир, попала в больницу с сепсисом после косметической операции по подтяжке живота, которую сделала в качестве подарка на свое 50-летие. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка решила сэкономить и отправилась в Турцию, так как в этой стране стоимость такой процедуры намного ниже, чем у нее на родине. В Великобритании подтяжка живота обходится в шесть тысяч фунтов стерлингов (430 тысяч рублей), неизбежны и другие расходы. В Турции операцию можно сделать за 33 тысячи турецких лир (110 тысяч рублей).

Через несколько дней после процедуры у женщины начались дрожь и жжение. Медсестры в клинике убедили ее в том, что все нормально. Когда женщина вернулась домой, симптомы не исчезли, и она обратилась за медицинской помощью. Когда врач снял повязки, оставшиеся после операции, оказалось, что живот нагноился, и его покрывают зловонные раны с черной отмершей кожей. Женщину экстренно госпитализировали с сепсисом.

Британка провела девять дней в больнице, после чего ее выписали домой, где она еще несколько дней принимала антибиотики. Состояние ее здоровья улучшилось, но ей может потребоваться пересадка кожи, чтобы заменить отмершие участки на животе.

Клиника, где женщине делали операцию, не стала брать на себя ответственность за осложнения и отказалась от дальнейшего общения с пациенткой. Британка поделилась фотографиями своих ран, чтобы предупредить других людей об опасности хирургических операций за рубежом.

Подтяжка живота, также известная как абдоминопластика, предполагает удаление излишков кожи, жира и растяжек с живота, чтобы улучшить его форму. Как правило, восстановление после такой операции занимает от месяца до шести недель. Боль, онемение и небольшие красные шрамы — частые побочные эффекты этой операции. Но существует и риск заражения, который особенно высок, если при соблюдении операции уделяется недостаточно внимания гигиене.

Ранее сообщалось, что британка сделала две пластические операции в Турции и осталась с изуродованным телом. Ее живот сильно отек, и на нем остался огромный шрам.