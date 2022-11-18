Валуев отреагировал на сообщения о своей госпитализации

Депутат Валуев в ответ на сообщения о своей госпитализации заявил, что с ним все в порядке

Депутат Госдумы Николай Валуев в ответ на сообщения о своей госпитализации в Москве заявил, что с ним все в порядке и пожелал здоровья всем тем, кто волновался о его самочувствии. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что продолжает работать. «Завтра бои на Первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге», —написал Валуев.

О том, что депутата госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, Валуев обратился в одну из столичных клиник в ночь на пятницу, 18 ноября. У него возникли проблемы с ногой — после осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице.

Николай Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета нижней палаты российского парламента по туризму.