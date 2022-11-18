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10:54, 18 ноября 2022Россия

В Запорожье призвали не ждать затишья на фронте

Рогов заявил, что затишья на фронте в Запорожье зимой не будет из-за мягкого климата

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Затишья на линии соприкосновения в Запорожской области зимой не будет из-за мягкого климата, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает ТАСС.

«Затишья в зимний период мы не ждем. Если это будет широкомасштабное наступление по полям, то проблемы там присутствуют, влажность в этот период года повышенная», — сказал он.

При этом, по словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тактику прорывов на узких участках, а не наступают широким фронтом, что достаточно для атак зимой. Он объяснил, что «есть и трассы, и грунтовые дороги, этого вполне достаточно для перемещения техники».

Ранее Рогов сообщил, что на запорожское направление в район Орехова ВСУ перебрасывают две бригады и большое число артиллерии. Среди прибывающих в район артсистем есть и американские гаубицы.

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Василий Мека
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