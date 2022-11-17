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09:41, 17 ноября 2022Россия

Рогов рассказал о переброске крупных сил ВСУ на запорожское направление

Рогов заявил о переброске массы артиллерии и двух бригад ВСУ на запорожское направление

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На запорожское направление в район Орехова Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают две бригады и большое число артиллерии, заявил в эфире телеканала «Звезда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, среди прибывающих под Орехов артсистем есть и американские гаубицы.

«Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — сказал Рогов.

При этом он отметил, что в ВСУ осознают риск российского контрнаступления на этом направлении. «Косвенным признаком того, что противник это понимает, является сегодняшний подрыв украинскими военными моста в районе Черниговки. Это достаточно близко к линии боевого соприкосновения. То есть они боятся, что мы пойдем в атаку на них», — поделился Рогов.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он также добавил, что не хочет проведения переговоров с Москвой «за кулисами» и предложит публичную форму.

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Василий Мека
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