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17:52, 18 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об убийстве ВСУ более десяти российских военнопленных

Минобороны сообщило, что ВСУ намеренно убили более десяти военнопленных бойцов ВС РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно убили попавших в плен российских военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Намеренное и методичное убийство ВСУ прямыми выстрелами в голову свыше десяти российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения Киевом прав военнопленных, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем сдавшиеся в плен украинские военнослужащие содержатся согласно всем требованиями Женевской конвенции, добавили в Минобороны.

Ранее в сети были опубликованы видео с расстрелянными ВСУ российскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских бойцов, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных ВСУ. В другом ролике в конце записи видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

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Сергей Истомин
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