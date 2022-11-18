Минобороны заявило об убийстве ВСУ более десяти российских военнопленных

Минобороны сообщило, что ВСУ намеренно убили более десяти военнопленных бойцов ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно убили попавших в плен российских военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Намеренное и методичное убийство ВСУ прямыми выстрелами в голову свыше десяти российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения Киевом прав военнопленных, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем сдавшиеся в плен украинские военнослужащие содержатся согласно всем требованиями Женевской конвенции, добавили в Минобороны.

Ранее в сети были опубликованы видео с расстрелянными ВСУ российскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских бойцов, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных ВСУ. В другом ролике в конце записи видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

