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07:24, 19 ноября 2022Россия

Автоэксперт дал советы по покупке автомобиля

Автоэксперт Иванов: при покупке автомобиля нужно оценить прежнюю машину и аналоги
СюжетОСАГО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

При покупке автомобиля необходимо оценить, сколько стоит ваша прежняя машина, а также интересующие модели. Советы по покупке автомобиля дал автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT.

«Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка», — отметил Иванов.

По словам эксперта, ставки по автокредиту ниже, но придется оформить ОСАГО, а машина будет в залоге у банка. Помимо этого, важно проверить автоисторию машины. Это самый важный этап, который поможет избежать проблем с покупкой, подчеркнул он.

Когда выбор будет сделан, необходимо заключить договор, желательно у нотариуса. Оплатить покупку рекомендуется безналичиным способом. Для продажи старого авто можно обратиться в дилерский центр для его правильной оценки, резюмировал Иванов.

Ранее российские дилеры предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более, чем на четыре месяца.

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Юлия Мискевич
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