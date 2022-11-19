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11:07, 19 ноября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил передать дело о взрыве на Сахалине в центральный аппарат

Бастрыкин: дело об обрушении дома на Сахалине передано в центральный аппарат СКР

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об обрушения части жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом в субботу, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате ЧП произошло обрушение части здания 5-этажного жилого дома. На данный момент имеются сведения о девяти погибших, двое из которых дети. Власти Тымовского района назвали вероятной причиной взрыва неправильную эксплуатацию баллонов с газом.

СКР по Сахалинской области возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по статье 168 УК РФ («Повреждение имущества по неосторожности»).

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Владимир Седов
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