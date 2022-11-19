В легитимности Байдена усомнились

GT: потеря контроля над палатой представителей снижает легитимность президента США Байдена

Низкая явка на промежуточных выборах в Конгресс и отсутствие контроля демократов над палатой представителей свидетельствует о том, что Джо Байден как действующий президент США утратил свою легитимность. Об этом заявил американский журналист, обозреватель и политический комментатор Брэдли Бланкеншип в материале Global Times (GT).

Автор статьи утверждает, что итоги голосования превзошли ожидания демократов, но партии не удалось сохранить контроль над палатой представителей. Результаты выборов говорят о несогласии с актуальной политикой властей, что снижает легитимность Байдена и его действий.

Бланкеншип добавил, что получив контроль над палатой представителей, республиканцы получат возможность «препятствовать реализации планов Джо Байдена» на протяжении двух лет.

«Программа президента, будь то проведение новой экономической политики или отправка помощи Киеву, в обозримом будущем окажется под угрозой из-за этих результатов», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что явка на выборах была крайне низкой по сравнению с показателем других стран и достигла 46,3 процента.

Ранее Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей. Он подчеркнул, что готов работать с представителями партии для того, чтобы получить результаты для работающих семей США.