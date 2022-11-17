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03:49, 17 ноября 2022Мир

Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей

Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей с победой на выборах

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден прокомментировал взятие Республиканской партией США под контроль палаты представителей. Он поздравил лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти победой на промежуточных выборах, сообщает РИА Новости.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате», — заявил лидер США.

Помимо этого он выразил готовность вести дальнейшую работу с представителями партии для того, чтобы добиться результатов для работающих американских семей.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии набрали минимально необходимые 218 мест для обеспечения большинства на выборах в палату представителей в конгрессе США. У демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, остаются нераспределенными еще девять мест.

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Марина Совина
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