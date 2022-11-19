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01:37, 19 ноября 2022Мир

В Белом доме рассказали о праздновании дня рождения Байдена

Жан-Пьер заявила, что президент Байден отпразднует день рождения 20 ноября в кругу семьи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент США Джо Байден планирует отметить день рождения 20 ноября в кругу семьи. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

По словам Жан-Пьер, первая леди займется приготовлениями позднего завтрака для президента в воскресенье, чтобы отметить его день рождения с семьей. Обычно американский лидер празднует его перед Днем благодарения.

«Поскольку семья [Байдена] будет здесь в выходные, у него будет возможность отметить непосредственно в день рождения», — заявила пресс-секретарь. 20 ноября Джо Байдену исполнится 80 лет.

Ранее стало известно, что поездки президента США Джо Байдена в его родной штат Делавэр обошлись американскому бюджету в 11 миллионов долларов. С начала своего президентского срока в 2020 году Байден посетил Делавэр 57 раз.

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Юлия Мискевич
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