ЕДДС: тела пяти человек извлекли из-под завалов жилого дома на Сахалине

Из-под завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, извлекли тела пяти погибших жителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал о четырех погибших. По последним данным, пострадали девять человек.

Известно, что одна пострадавшая доставлена в Тымовскую районную больницу, ей проведут операцию. По информации МЧС, под завалами могут находиться шесть человек.

При взрыве обрушился весь подъезд

Пятиэтажный кирпичный дом обрушился на улице Библиотечной, 6а в Тымовском утром 19 ноября.

По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение или эксплуатация газового баллона — дом не был газифицирован. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.

Пятиэтажка, в которой произошел взрыв, была построена в 1980 году. В ней 80 квартир. Последний капитальный ремонт проходил в 2016 году.

На месте работают медики и спасатели

На месте работают три бригады медицинской помощи, дополнительно в район направляется бригада реаниматологов, в центральной районной больнице развернуты три операционных. Кроме того, в населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санитарной авиации, а также вертолет МЧС России.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники МЧС

Для жителей поврежденного дома в местном доме культуры развернули пункт временного размещения со спальными местами, горячим питанием, водой и всем необходимым, а также организовали оперативный штаб.

Начато расследование

Обстоятельства обрушения жилого дома в настоящее время выясняют следователи. Как сообщили в региональном управлении СК, для координации работы сотрудников ведомства, а также следователи-криминалисты областного следственного управления и следователь второго отдела по расследованию особо важных дел.

На место происшествия вылетели руководитель СУ СК по Сахалинской области Бэликто Базаров и глава региона Валерий Лимаренко. По словам губернатора, группа специалистов проведет экспертизу состояния дома.

По факту обрушения части жилого дома возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.