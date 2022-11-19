США и Канада сообщили о готовности к долгосрочной помощи Украине

Министры обороны США и Канады пообещали продолжать оказывать Украине военную помощь

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел встречу с канадской коллегой Анитой Ананд, в ходе которой они подтвердили готовность Вашингтона и Оттавы оказывать Украине военную помощь на долгосрочной основе, сообщает ТАСС.

Помимо этого главы Минобороны поговорили о публикации Стратегии национальной обороны США, а также затронули темы специальной военной операции (СВО) России и возможности модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Министры подчеркнули, что США и Канада продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь для защиты ее суверенитета.

Ранее исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Самир Пури назвал вызвавшей раздражение США версию президента Украины Владимира Зеленского о падении на территории Польши российской ракеты, поскольку она противоречит мнению Вашингтона.