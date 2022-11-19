На Западе назвали вызвавшей раздражение США версию Зеленского о ракетах в Польше

Исследователь Пури заявил, что версией о ракетах в Польше Зеленский вызвал раздражение США

Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Самир Пури назвал вызвавшей раздражение США версию президента Украины Владимира Зеленского о падении на территории Польши российской ракеты, поскольку она противоречит мнению Вашингтона. Его слова приводит итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«На этот раз он перегнул палку, но и получил урок. Он понял, что есть пределы солидарности и Белый дом не выдает ему подписанный незаполненный чек», — выразил мнение эксперт.

Он добавил, что на Западе с 2014 года вплоть до февраля 2022 не понимали, насколько сложно положить конец конфликту вокруг Украины.

Главный редактор Il Fatto Quotidiano Марко Травальо заявил, что инцидент с ракетами в Польше усилил недоверие к Зеленскому, поскольку, по мнению журналиста, украинский лидер был «единственным, кто с самого начала знал, чья ракета упала».

Он добавил, что глава государства продолжал настаивать на том, что ракету запустили со стороны России, даже когда США и НАТО говорили, что она была украинской.

«Думаю, сегодня это заметили во всем мире, потому что если бы поверили Зеленскому, то фальшивая новость втянула бы нас в дальнейшую воронку эскалации», — подчеркнул Травальо.

Ранее журналист назвал президента Украины Владимира Зеленского Франкенштейном, который «вышел из-под контроля своих создателей».

