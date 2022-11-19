Российско-германский форум «Петербургский диалог» решили распустить

Siegel: российско-германский форум «Петербургский диалог» будет распущен

Российско-германский форум общественности «Петербургский диалог» будет распущен, об этом сообщило издание Siegel.

Форум был создан в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Общее собрание членов «Петербургского диалога» будет созвано в первом квартале 2023 года внеурочно чтобы принять решение об окончательном роспуске. Решение об этом было принято в пятницу, 18 ноября, а 22 ноября оно будет вынесено на общее собрание.

В мае более 20 немецких интеллектуалов и деятелей культуры направили в адрес властей Германии открытое письмо с требованиями воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских и принять все возможные меры против подстрекательства и преступных инцидентов русофобского характера. Подписи под документом поставили более двух десятков немецких деятелей культуры.

