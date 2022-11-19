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03:44, 19 ноября 2022Экономика

Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций

Премьер Венгрии Орбан заявил, что экономика страны из-за санкций теряет €10 млрд в год
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год. Потери раскрыл премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил премьер, выступая на заседании Постоянной венгерской конференции, санкционная политика Брюсселя «вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике в размере 10 миллиардов евро в год». При этом он не уточнил, в результате каких расчетов появилась эта цифра.

По словам Орбана, правительство надеется, что экономика страны сможет компенсировать потерю шести миллиардов евро, однако оставшиеся четыре миллиарда «лягут на бюджет тяжким бременем». Он пояснил, что эти средства можно было бы направить на социальные цели, повышение зарплат, выплату пособий и сокращение налогов. Поэтому, подчеркнул премьер, возражения правительства Венгрии против санкций не должны никому казаться чрезмерными.

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Марина Совина
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