Израиль лишит права на репатриацию внуков евреев из России

Израиль может изменить закон о репатриации внуков, что коснется тысяч выходцев из России

Израиль может лишить права на репатриацию внуков евреев, что может коснуться десятков тысяч выходцев из России, проживающих в стране. Об этом со ссылкой на израильского адвоката Эли Гервица пишет РИА Новости.

Причиной изменений в законе о репатриации может стать парламентская коалиция, формирующаяся после выборов, прошедших 1 ноября, частью которой являются представители ультраправых сил, требующих отмены параграфа о внуках в законе о возвращении. Согласно текущему закону, национальная идентичность определяется по матери-еврейке. «Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — объяснил Гервиц.

Адвокат полагает, что отмена этого правила коснется тысяч уроженцев страны бывшего СССР. Он напомнил, что власти страны регулярно лишают людей гражданства после выборной проверки. Гервиц рекомендует поторопиться тем, «кто не еврей по маме», пока не закрылось законодательное окно.

4 ноября телеведущая Ксения Собчак опубликовала фильм об Израиле, в котором рассказала о жизни переехавших в страну россиян. Герои ролика, опубликованного на YouTube-канале ведущей, дали несколько советов тем, кто желает получить гражданство Израиля.