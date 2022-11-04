В фильме Собчак дали советы желающим получить гражданство Израиля россиянам

Герой фильма Собчак об Израиле заявил, что при легализации ему помогли фотографии

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фильм об Израиле, в котором рассказала о жизни переехавших в страну россиян. Герои ролика, опубликованного на YouTube-канале ведущей, дали несколько советов тем, кто желает получить гражданство Израиля.

«В нашем случае очень помогли фотографии, которые достались мне от бабушки, которые хранились после смерти дедушки на моем компьютере», — рассказал герой фильма в ответ на вопрос Собчак о том, знает ли он какие-то «лайфхаки по легализации». Кроме того, он порекомендовал обращаться за документами в Красный крест, а также использовать при их поиске данные с сайта памяти жертв Холокоста.

«Мы сделали наше семейное древо, что очень помогло в поиске. Чем больше у вас будет документов, тем лучше», — заключил он.

О том, что у Собчак есть гражданство Израиля, стало известно в конце октября. Как следует из фотографии документа, который опубликовала медиаменеджер Тина Канделаки, он был выдан 20 сентября 2022 года.

Собчак уехала из России незадолго до обысков в ее загородном доме и возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В департаменте госбезопасности Литвы заявили, что журналистка въехала в страну как гражданка Израиля. Сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что у ее дочери есть израильский паспорт. Она также заверила, что в скором времени Собчак планирует вернуться в Россию.