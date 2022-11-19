Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ сорвали атаку ВСУ и наемников на купянском направлении

Российские войска отразили атаки ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с иностранными наемниками на купянском направлении. Об этом в субботу, 19 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противника были сосредоточены в направлении населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

«В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — добавили в министерстве.

Ранее российские военнослужащие на купянском направлении сорвали атаки ВСУ — это произошло вблизи сел под Харьковом и Луганском. Уточняется, что противник пытался атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении харьковского села Ягодное и населенного пункта Куземовка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.