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18:06, 19 ноября 2022Бывший СССР

Латвии предрекли будущее без латышей

The Guardian: Латвия рискует потерять 23 процента коренного населения к 2050 году

Фото: Shutterstock

Коренное население Латвии стремительно сокращается после распада Советского союза — с 1991 года из страны эмигрировали 30 процентов латышей. По прогнозам опрошенных The Guardian экспертов, в будущем, к 2050 году, государство рискует потерять еще 23,5 процента граждан.

«Для нас это экзистенциальная проблема. Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей», — предрек советник латвийского правительства по демографии Имантс Парадниекс.

В 2021 году, по данным центрального статистического управления Латвии, умерло в два раза больше латышей, чем родилось. Коэффициент рождаемости составил 1,57 — это немного выше среднего показателя по Европе, но значительно ниже показателей, которые были при СССР — 17,42 тысячи против 40 тысяч или более в год в конце 1980-х годов.

При этом Латвия не намерена привлекать мигрантов в свою страну — план правительства состоит в повышении рождаемости внутри государства и возвращении более 300 тысяч латышей из-за границы домой.

К 2050 году, по данным ООН, население сократится в более чем в половине стран Европы, включая Италию, Испанию, Польшу и Германию. В пяти государствах — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и Украине — специалисты прогнозируют снижение показателя более чем на 20 процентов.

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Нина Ташевская
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