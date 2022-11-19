Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 19 ноября 2022Россия

Российский митрополит выступил против преследования за гомосексуализм

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм, но не за пропаганду ЛГБТ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ в России быть не должно. Против такого рода наказаний выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Мое мнение, что уголовных преследований (за принадлежность к ЛГБТ — прим. "Ленты.ру") быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды [ЛГБТ] — ни прямой, ни косвенной тоже быть не может», — сказал иерарх. Митрополит добавил, что есть вещи, которые нельзя делать привлекательными — к таким относится и гомосексуализм.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) пообещали не отрекаться от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и не отвергать их. По словам представителя РПЦ Вахтанга Кипшидзе, для геев открыты возможности духовного покаяния и исцеления. Однако он подчеркнул, что о признании нормальности греха говорить нельзя.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Предусматривается запрет пропаганды гомосексуальных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. В документе также прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.