Российский митрополит выступил против преследования за гомосексуализм

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм, но не за пропаганду ЛГБТ

Уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ в России быть не должно. Против такого рода наказаний выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Мое мнение, что уголовных преследований (за принадлежность к ЛГБТ — прим. "Ленты.ру") быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды [ЛГБТ] — ни прямой, ни косвенной тоже быть не может», — сказал иерарх. Митрополит добавил, что есть вещи, которые нельзя делать привлекательными — к таким относится и гомосексуализм.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) пообещали не отрекаться от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и не отвергать их. По словам представителя РПЦ Вахтанга Кипшидзе, для геев открыты возможности духовного покаяния и исцеления. Однако он подчеркнул, что о признании нормальности греха говорить нельзя.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Предусматривается запрет пропаганды гомосексуальных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. В документе также прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.