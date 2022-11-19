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04:10, 19 ноября 2022Мир

Ким Чен Ын прокомментировал запуск новой МБР «Хвасон-17»

Ким Чен Ын: испытание МБР «Хвасон-17» показало готовность КНДР ответить на ядерные угрозы

Фото: РИА Новости / Telegram

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что проведенное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» показало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Приветствуя успешный испытательный пуск, Ким Чен Ын заявил, что пришел еще раз подтвердить, что ядерные силы КНДР добились еще одной надежной и максимальной способности сдерживать любую ядерную угрозу», — пишет северокорейское издание.

Ранее сообщалось, что КНДР 18 ноября (4:14 по мск) осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 километров, а максимальная высота — 6040,9 метра. Скорость полета, по данным Yonhap, достигала 22 Махов.

Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын, он присутствовал на испытательном полигоне с женой и дочерью.

Марина Совина
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