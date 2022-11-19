В Турции посоветовали применить пятую статью устава НАТО против Украины

В Турции посоветовали применить пятую статью устава НАТО против атаковавшей Польшу Украины

Турецкий обозреватель Юджель Оздемир в материале для Evrensel заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо было применить против Украины вооруженные силы из-за падения ракет на территории Польши.

«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должна была задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу».

При этом, отмечает журналист, ждать подобных действий от альянса «нереалистично».

Оздемир выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовалась моментом, чтобы устроить направленную против России провокацию. План Киева провалился, когда президенту США Джо Байдену отправили данные с разведывательного самолета НАТО, который зафиксировал место запуска ракеты, констатировал он.

Кроме того, действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине, добавил журналист.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

Пятая статья устава НАТО предполагает, что если случится нападение на одного из членов альянса, блок будет это рассматривать как нападение на всех членов НАТО.