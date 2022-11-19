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16:14, 19 ноября 2022Россия

Власти сообщили об одном пропавшем без вести после взрыва газа на Сахалине

Власти сообщили, что после взрыва газа на Сахалине судьба одного человека пока неизвестна

Фото: СК РФ / РИА Новости

Один человек пропал без вести после взрыва газа в жилом доме на Сахалине. Об этом глава Тымовского городского округа Эдуард Звада сообщил в Telegram.

«Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается», — рассказал представитель власти.

Руководитель округа уточнил, что местные жители, оставшиеся без крова в результате случившегося, находятся у родственников, гостинице или же в центре временного помещения. Специалисты продолжат обследовать дом на следующий день.

Ранее Звада заявил, что в доме, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд.

Об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине стало известно 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите. В результате ЧП погибли девять человек.

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Варвара Кошечкина
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