Власти сообщили об одном пропавшем без вести после взрыва газа на Сахалине
Один человек пропал без вести после взрыва газа в жилом доме на Сахалине. Об этом глава Тымовского городского округа Эдуард Звада сообщил в Telegram.
«Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается», — рассказал представитель власти.
Руководитель округа уточнил, что местные жители, оставшиеся без крова в результате случившегося, находятся у родственников, гостинице или же в центре временного помещения. Специалисты продолжат обследовать дом на следующий день.
Ранее Звада заявил, что в доме, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд.
Об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине стало известно 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите. В результате ЧП погибли девять человек.