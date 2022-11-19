Власти сообщили об одном пропавшем без вести после взрыва газа на Сахалине

Власти сообщили, что после взрыва газа на Сахалине судьба одного человека пока неизвестна

Один человек пропал без вести после взрыва газа в жилом доме на Сахалине. Об этом глава Тымовского городского округа Эдуард Звада сообщил в Telegram.

«Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается», — рассказал представитель власти.

Руководитель округа уточнил, что местные жители, оставшиеся без крова в результате случившегося, находятся у родственников, гостинице или же в центре временного помещения. Специалисты продолжат обследовать дом на следующий день.

Ранее Звада заявил, что в доме, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд.

Об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине стало известно 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите. В результате ЧП погибли девять человек.