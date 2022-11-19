Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:55, 19 ноября 2022Путешествия

Летевший в Москву самолет посадили из-за пристававшего к стюардессам пассажира

Летевший из Иркутска в Москву самолет посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира

Самолет, который летел из Иркутска в Москву, посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Мужчина начал приставать к пассажирам и стюардессам. Экипаж самолета попробовал успокоить пассажира, однако это не подействовало, после чего было принято решение посадить борт в Новосибирске и передать мужчину полиции.

На кадрах видно, как зашедшие в салон воздушного судна полицейские дожидаются, пока мужчина оденется, а после провожают его в автомобиль.

Ранее три пьяных пассажира подмосковной электрички жестоко избили пожилого мужчину. По данным полиции, инцидент произошел в электричке, следовавшей из Волоколамска в Москву.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.