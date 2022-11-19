Летевший в Москву самолет посадили из-за пристававшего к стюардессам пассажира

Летевший из Иркутска в Москву самолет посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира

Самолет, который летел из Иркутска в Москву, посадили в Новосибирске из-за пьяного пассажира. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Мужчина начал приставать к пассажирам и стюардессам. Экипаж самолета попробовал успокоить пассажира, однако это не подействовало, после чего было принято решение посадить борт в Новосибирске и передать мужчину полиции.

На кадрах видно, как зашедшие в салон воздушного судна полицейские дожидаются, пока мужчина оденется, а после провожают его в автомобиль.

Ранее три пьяных пассажира подмосковной электрички жестоко избили пожилого мужчину. По данным полиции, инцидент произошел в электричке, следовавшей из Волоколамска в Москву.