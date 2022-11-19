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03:00, 19 ноября 2022Мир

В США самолет с 53 собаками на борту совершил аварийную посадку

WP: в США самолет с 53 собаками на борту совершил аварийную посадку, никто не пострадал

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

В США самолет с 53 собаками на борту совершил аварийную посадку, никто не пострадал. Об этом сообщает The Washington Post.

«К счастью, никто из трех человек и 53 собак, которые летели этим рейсом, не получил травм, которые бы угрожали их жизням», — сообщили в обществе гуманной опеки животных (HAWS).

Отмечается, что в прошлый вторник двухмоторный самолет, летевший из Нового Орлеана в штат Висконсин, приземлился на заснеженном поле для гольфа в нескольких километрах от аэропорта.

По информации издания, бездомных собак везли в приюты для дальнейшей раздачи будущим хозяевам. HAWS объявило сбор средств для покрытия ветеринарных расходов и получило уже более семи тысяч долларов.

29 октября самолет, на котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение в результате столкновения с птицей. Отмечается, что самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу.

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Юлия Мискевич
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