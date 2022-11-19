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15:53, 19 ноября 2022Россия

Под Петербургом начался мощный пожар

Мощный пожар начался на газозаправочной станции под Санкт-Петербургом
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Мощный пожар начался под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Mash на Мойке» также пишет, что очевидцы звонят в службу спасения и заявляют о взрыве газопровода в районе поселка Бергардовка. По сообщениям местных жителей, стены домов, окна и жалюзи задрожали в момент хлопка.

В Telegram-канале областного правительства говорится, что возгорание произошло на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области. В настоящий момент пожарные борются с огнем. На месте работают две бригады спасателей, данных о пострадавших пока нет.

В субботу, 19 ноября, также стало известно о взрыве в жилом доме на Сахалине. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. Предварительной причиной ЧП в поселке назвали 20-литровый газовый баллон. По подсиним данным, погибли девять человек.

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Варвара Кошечкина
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