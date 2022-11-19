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23:46, 19 ноября 2022Мир

Кишинев подтвердил задержание трех граждан после теракта в Стамбуле

В Молдавии подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтвердило задержание трех граждан республики, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Даниел Водэ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что дипломаты отправили властям Болгарии запрос с просьбой предоставить подробности о задержании трех граждан Молдавии. «Мы получили подтверждение о принадлежности задержанных лиц к гражданству нашей страны», — подчеркнул Водэ. Представитель министерства добавил, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Турции.

В субботу, 19 ноября, телеканал Nova сообщил, что полиция в Болгарии задержала пять человек, в том числе троих граждан Молдавии по делу о теракте.

13 ноября взрыв произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу в Стамбуле. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.

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Марина Совина
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