В США рассказали о росте числа противников военной помощи Украине

Экс-помощник Буша Аллен: Конгресс проголосует против помощи Украине при рецессии в США

Бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что в Республиканской партии увеличивается число противников военной помощи Украине. Об этом он написал в статье Politico.

Аллен рассказал о росте числа противников военной помощи Киеву: по его словам, 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. «В марте их было шесть», — отметил он.

Экс-помощник добавил, что все большее количество политиков намерены голосовать против военной помощи Украине.

«Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», — заключил он.

