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21:48, 30 октября 2022Интернет и СМИ

Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине от США

Обозреватель Le Figaro Жольм: США могут отказаться от военной помощи Украине после выборов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Обозреватель французского издания Le Figaro Адриен Жольм предсказал возможное прекращение военной помощи Украине от США. По его мнению, число противников такой помощи в Вашингтоне растет.

Как указал Жольм, к недовольным помощью Киеву республиканцам присоединились прогрессисты из партии демократов. До недавнего времени политики в США придерживались единой точки зрения по этому вопросу, однако в настоящее время их мнения расходятся. А в случае победы Республиканской партии на выборах поддержка Украины и вовсе окажется под вопросом, отметил он.

Жольм напомнил, что недавно 30 парламентариев палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Несмотря на то что позже письмо было отозвано, обозреватель считает, что данный шаг свидетельствует об усталости США от противостояния с Россией и финансирования армии Украины.

Всего с начала спецоперации США выделили Украине до 40 миллиардов долларов, говорится в статье. Это больше, чем общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану.

Ранее эксперт в сфере обороны журнала 9Fortyfive Харрисон Касс предложил полностью пересмотреть стратегию США по Украине, сократить военную и финансовую помощь Киеву и найти дипломатический путь решения конфликта.

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Марина Совина
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