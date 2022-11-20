В России проверят информацию о махинациях по разорению кубанских аграриев

Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о махинациях по разорению аграриев Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о махинациях по разорению аграриев Кубани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в программе одного из телеканалов вышел сюжет о том, как в Краснодарском крае местный бизнесмен и бывший депутат при помощи махинаций и связей с судьями разоряет успешных предпринимателей.

Сообщалось, что фигурант заключал договоры, а потом через суд добивался остановки деятельности контрагентов, после чего фирмы становились банкротами. Пострадавшие обращались в МВД, но уголовные дела не были возбуждены.

«В сюжете сообщается, что бизнесмену помогала судья регионального суда, которая в настоящее время находится в розыске. Также сообщается, что начальником службы безопасности у него работает бывший начальник МВД Новороссийска, который помогает ему избежать привлечения к уголовной ответственности, используя связи в правоохранительных органах», — указали в Следственном комитете.

Бастрыкин поручил руководителю Следственному управлению СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести проверку и поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей.

