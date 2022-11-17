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16:21, 17 ноября 2022Силовые структуры

Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров

В Петербурге полицейские выявили ОПГ теневых банкиров, обналичивших два миллиарда рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала двоих подозреваемых членов ОПГ. Предполагается, что один из них — 45-летняя жительница Петербурга — является соорганизатором преступной деятельности. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались теневой банковской деятельностью — обналичивали деньги через расчетные счета подконтрольных фирм. За свои услуги они оставляли себе 14,5 процента от выведенной суммы.

В ходе 30 обысков в московских и петербургских офисах коммерческих структур и по местам жительства подозреваемых полиция совместно с ФСБ изъяла 27 миллионов рублей, документы, средства связи и электронные носители. Личности всех участников ОПГ устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве российские полицейские задержали трех «черных» банкиров.

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Илона Палей
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