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12:14, 20 ноября 2022Мир

В Египте из-за столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

В Египте при столкновении автобуса с грузовиком 12 человек погибли и 30 получили ранения

Фото: Shutterstock

В Египте на побережье Красного моря произошло столкновение грузовика с автобусом. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.

По информации издания, авария произошла в воскресенье, 20 ноября, на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана. В результате случившегося погибли 12 человек, еще 30 получили ранения.

Других подробностей случившегося не приводится. Данных о причинах ДТП пока нет.

12 ноября сообщалось, что 20 человек погибли и 16 получили ранения в результате падения автобуса в речной канал на севере Египта в провинции Дакахлия. Авария произошла на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр, ее причиной стала разбалансировка рулевого колеса. Водитель смог выпрыгнуть из машины.

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Варвара Кошечкина
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