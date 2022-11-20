В Египте из-за столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек

В Египте при столкновении автобуса с грузовиком 12 человек погибли и 30 получили ранения

В Египте на побережье Красного моря произошло столкновение грузовика с автобусом. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.

По информации издания, авария произошла в воскресенье, 20 ноября, на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана. В результате случившегося погибли 12 человек, еще 30 получили ранения.

Других подробностей случившегося не приводится. Данных о причинах ДТП пока нет.

12 ноября сообщалось, что 20 человек погибли и 16 получили ранения в результате падения автобуса в речной канал на севере Египта в провинции Дакахлия. Авария произошла на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр, ее причиной стала разбалансировка рулевого колеса. Водитель смог выпрыгнуть из машины.