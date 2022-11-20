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09:27, 20 ноября 2022Россия

Военкор показал разрушенный в ходе боев завод «Азовсталь» в Мариуполе

Военкор URA.RU показал на видео состояние инфраструктуры комбината «Азовсталь» в ходе боев

Военный корреспондент Евгений Линин показал на видео состояние инфраструктуры комбината «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного в ходе боев. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале URA.RU.

На появившемся видеоролике военкор отмечает, что дороги на территории комбината немного почищены. «Здания уже не кажутся такими опасными, способными обрушиться тебе прямо на голову», — уточняет Линин.

По мнению военкора, общую картину на территории «Азовстали» можно охарактеризовать, как «апокалипсис XXI века».

15 ноября власти Донецкой народной республики заявили о планах частично восстановить производство на мариупольском комбинате «Азовсталь».

В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин допускал, что на «Азовстали» вновь запустят производство.

Территория Мариуполя, где располагается комбинат «Азовсталь», была освобождена в рамках спецоперации.

Анна Щербакова
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