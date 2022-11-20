Военкор показал разрушенный в ходе боев завод «Азовсталь» в Мариуполе
Военный корреспондент Евгений Линин показал на видео состояние инфраструктуры комбината «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного в ходе боев. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале URA.RU.
На появившемся видеоролике военкор отмечает, что дороги на территории комбината немного почищены. «Здания уже не кажутся такими опасными, способными обрушиться тебе прямо на голову», — уточняет Линин.
По мнению военкора, общую картину на территории «Азовстали» можно охарактеризовать, как «апокалипсис XXI века».
15 ноября власти Донецкой народной республики заявили о планах частично восстановить производство на мариупольском комбинате «Азовсталь».
В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин допускал, что на «Азовстали» вновь запустят производство.
Территория Мариуполя, где располагается комбинат «Азовсталь», была освобождена в рамках спецоперации.