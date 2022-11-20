В ДНР заявили о нехватке хороших лопат и рабочих перчаток для военных

Подполковник НМ ДНР Баевский заявил о нехватке хороших лопат и перчаток для военных

Подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский заявил, что военным в Донбассе не хватает хороших лопат и рабочих. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время существуют сборы средств на различные предметы далеко не первой необходимости для военных. «Однако почти не вижу сборов средств на самые обыкновенные лопаты, топоры, пилы и мотыги. А также на самые обычные перчатки для строительных работ. А именно этих вещей им часто не хватает», — указал офицер.

Баевский добавил, что существует большое количество инструктажей и пособий по стрелковому делу, медицине, по выбору бронежилета или разгрузки, однако отсутствуют рекомендации по инженерному оборудованию позиций.

Он подчеркнул, что это более важный вопрос, чем отработанная тактическая смена магазина и крутой дульный тормоз-компенсатор на автомате. Подполковник напомнил, что любая помощь важна и полезна, однако должно быть понимание приоритетов и распространенности задач.

Ранее Баевский объяснил, что закупать средства связи для военных можно только под контролем. По его словам, такая помощь может сильно навредить в зоне боевых действий, поскольку на передовой появляется полностью прослушиваемое противником оборудование.

