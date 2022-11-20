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04:32, 20 ноября 2022Россия

В ДНР рассказали о вреде бесконтрольной закупки средств связи для военных

Подполковник в ДНР заявил, что закупать средства связи для военных нужно под контролем

Фото: РИА Новости

Закупать средства связи для военных можно только под контролем, рассказал подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский, пишет ТАСС.

По его словам, такая помощь может сильно навредить в зоне боевых действий. Баевский отметил, что люди приобретают какую-нибудь аналоговую радиостанцию мощностью от 5 до 10 ватт. «И на передовой появляется полностью прослушиваемое противником оборудование. А армия — это точно такие же люди, как и те, которые остались на гражданке. Всегда найдется человек, который будет по этой аналоговой рации рассказывать то, что рассказывать нельзя в принципе», — заявил он.

По его словам, по этой причине противник может узнать дополнительную информацию. Подполковник подчеркнул, что обеспечение подразделения связью не должно сводиться просто к закупке каких-то приборов. Он напомнил, что нужно проводить спланированный специалистами комплекс мероприятий.

В мае мобильная связь ДНР перешла на российскую нумерацию, абоненты получили российский код мобильного оператора +7.

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Марина Совина
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В ДНР рассказали о вреде бесконтрольной закупки средств связи для военных
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