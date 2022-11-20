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17:41, 20 ноября 2022Мир

Президент Турции Эрдоган назвал цену изоляции России

Президент Турции Эрдоган: Запад и Польша заплатят бесконечную цену за изоляцию России

Фото: G20 Media Center / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика изоляции России может привести к серьезным последствиям для стран Запада. Об этом он сообщил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — заявил президент.

Раннее Эрдоган оценил последствия конфликта на Украине: в украинском кризисе не будет победителей, а от достижения мира выиграют все стороны. Глава турецкого государства отметил, что путь к миру на Украине лежит через диалог. Он пообещал продолжить наращивать усилия для урегулирования текущего кризиса.

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Екатерина Власова
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