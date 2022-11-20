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13:34, 20 ноября 2022Россия

В Ростовской области сбили два беспилотника

Baza: в Ростовской области ПВО сбили два беспилотника недалеко от военного аэродрома

Фото: Telegram-канал Baza

В Ростовской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел около 10 часов вечера в субботу, 19 ноября, в полутора километрах от города Миллерово. Через час в десяти километрах был обнаружен и сбит еще один дрон.

Известно, что недалеко от места случившегося расположен военный аэродром. Принадлежность БПЛА устанавливается.

1 ноября сообщалось, что надводный беспилотник, а также БПЛА были сбиты в акватории Черного моря вблизи Севастополя. Разные системы ПВО города отражали атаки в течение нескольких часов.

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Варвара Кошечкина
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