Над Севастополем сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом на севере города беспилотнике

Моряки сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Атаки на Черноморский флот

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом.

Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов Игорь Конашенков представитель российского Минобороны генерал-лейтенант

Губернатор Развожаев назвал атаку БПЛА в Севастопольской бухте самой массированной с начала специальной военной операции на Украине (СВО).

Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Итоги экспертизы

Специалисты провели экспертизу навигационных модулей, которые были установлены на морских беспилотных аппаратах. По результатам проверки утверждается, что их запуск был осуществлен с побережья в районе Одессы.

Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что полученные данные могут свидетельствовать о предварительном запуске аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными союзниками для вывоза сельхозпродукции из морских портов Украины.

Ответ России

31 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре на территории Украины. В частности, о звуках взрывов сообщали в Киевской и Днепропетровской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал последствия атаки на столицу Украины. «В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — написал он.

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях. Он добавил, что в связи с ударами в области применяется ограничение электроэнергии.

Позже на Украине ввели срочные меры из-за взрывов, сообщил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. «Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — написал он.

Политик заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить часть ракет, однако некоторые из них попали в цель. По его словам, специальные службы работают над ликвидацией последствий ударов.

«Это не все, что мы могли бы сделать»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи заявил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки в Севастополе со стороны Киева.