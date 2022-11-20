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06:51, 20 ноября 2022Мир

В Болгарии перестали кормить украинских беженцев в отелях из-за нехватки денег

Sofia Globe: в Болгарии перестали кормить беженцев с Украины в отелях из-за нехватки денег

Фото: Marcus Brandt/ Globallookpress.com

В Болгарии перестали кормить украинских беженцев в отелях из-за нехватки денег, об этом сообщает издание Sofia Globe.

Отмечается, что государственная программа размещения мигрантов была изменена, из нее исключили питание. Владельцы гостиниц на побережье Черного моря отметили, что выделяемых властями 15 болгарских левов (менее 500 рублей — прим. «Ленты.ру») не хватает на покрытие расходов.

Срок предыдущей программы предоставления беженцам жилья, которая предусматривала размещение за государственный счет, истек 15 ноября. Теперь украинцев селят на государственных и муниципальных базах отдыха.

«Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности», — рассказал владелец отеля Михаил Зегов.

Отмечается, что по государственной программе в Болгарии проживают более десяти тысяч украинцев.

Ранее украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт. Они «выразили протест» из-за размещения в металлических бытовках и пожаловались на «некомфортные» условия проживания.

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Марина Совина
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