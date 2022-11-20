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12:34, 20 ноября 2022Силовые структуры

В центре Москвы мужчина зарезал посетителя кафе

На Краснопрудной улице в Москве мужчина зарезал посетителя кафе и сбежал

Фото: Shutterstock

В центре Москвы мужчина зарезал посетителя кафе и сбежал. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в ночь на воскресенье, 20 ноября, в кафе на Краснопрудной улице неизвестный напал на потерпевшего и несколько раз ударил его ножом, нанеся смертельные ранения. После чего мужчина скрылся.

Предположительно, нападавший — уроженец Средней Азии. Сейчас его личность и местонахождение устанавливают.

Ранее стало известно, что в Москве молодой человек зарезал незнакомца на улице и спрятал тело в мусорном контейнере.

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Екатерина Власова
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