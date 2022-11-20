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23:19, 20 ноября 2022Мир

В Китае рассказали о реакции США на падение ракет в Польше

Global Times: США лицемерят, когда заявляют о нежелании конфликтовать с Россией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Hauke Schröder / dpa / Global Look Press

Китайская газета Global Times рассказала о реакции США на падение ракет в Польше. По мнению журналистов, Вашингтон поступает лицемерно, говоря о желании избежать прямого столкновения с Москвой.

Издание обратило внимание на то, что инцидент в Польше использовался США в качестве доказательства нежелания конфликтовать с Россией. В частности, Вашингтон подчеркнул, что не стал безосновательно обвинять Москву в падении ракет вслед за Киевом. Несмотря на это, в ноябре военно-морские силы НАТО провели военные учения в Атлантике и Средиземном море. По мнению журналистов, это является намеренной эскалацией, а также «нагнетает обстановку и усиливает неопределенность».

Действия альянса выглядят как еще один акт сдерживания России, считает издание. В то же время, маневры НАТО не являются чем-то экстраординарным. «Вместо того, чтобы демонстрировать единство блока, это мероприятие на самом деле отражает лицемерие и неловкость организации», — говорится в статье. Авторы подчеркнули, что члены альянса участвуют в учениях из соображений политкорректности, а не искренности.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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Марина Совина
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