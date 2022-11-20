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14:08, 20 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении артдивизиона ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ, обстреливавших Белгородскую область

Фото: Shutterstock

Российские артиллерийские соединения в ходе контрбатарейной борьбы нанесли огневое поражение силам 40-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Волчанск и Гатище в Харьковской области. Об уничтожении сил противника говорится в ежедневной сводке Минобороны России, которая есть в распоряжении «Ленты.ру»

В результате огневого поражения былы уничтожены четыре гаубицы M777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих.

Ранее ведомство сообщило, что этот артдивизион наносил удары по жилым районам на территории Белгородской области.

19 ноября Минобороны сообщило, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ. В частности, объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой народной республики, Стельмаховка Луганской народной республики, а также Веселое, Новорайск Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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